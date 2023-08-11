ВОЙНА В Украине Украина впервые за время войны открыла в Черном море коридоры для гражданских торговых судов

2023-08-11 09:35

Украина открыла в Черном море коридоры для прохода гражданских торговых судов. Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ.

"Согласно приказу навигационного поручения ВМС ВСУ №6 от 08.08.2023 были объявлены новые временные маршруты движения гражданских судов в/из черноморских морских портов Украины. При этом сообщается, что на протяжении всех маршрутов сохраняется военная угроза и минная опасность со стороны российской федерации", - говорится в сообщении.

Указано, что ранее эти маршруты были предложены Украиной для Международной морской организации. Совет IMO признал право Украины на свободное торговое судоходство. Также IМО призвала Россию соблюдать международные конвенции и не угрожать судоходству в Черном море.

Указанные маршруты, прежде всего, предназначены для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала войны.