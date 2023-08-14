ВОЙНА В Украине Rheinmetall поставит Украине самые современные беспилотники Luna NG

2023-08-14 10:27

Немецкий концерн Rheinmetall планирует поставить в Украину современные разведывательные беспилотники, стало известно изданию Bild.



До конца 2023 года концерн поставит украинским вооруженным силам от имени Германии беспилотный комплекс для воздушной разведки Luna NG.



NG означает новое поколение беспилотника Luna. Остальные модели беспилотников уже были доставлены в Украину из складов Бундесвера.



"Пакет беспилотников" состоит из наземной станции управления с несколькими дронами, пусковой катапульты и военных грузовиков.

Новая Luna от Rheinmetall – это самая новейшая беспилотная система, превосходящая предыдущую модель по всем важным эксплуатационным характеристикам. Помимо использования в качестве разведывательной системы, дроны также могут снабжать сеть LTE, перехватывать или глушить связь.





