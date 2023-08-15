ВОЙНА В Украине Протягом війни в Україні ворог наполовину спустошив один із своїх найбільших складів радянської бронетехніки

2023-08-15 12:27

Ворог майже наполовину спустошив один із найбільших складів радянської бронетехніки під час повномасштабної війни проти України. Це видно на супутникових знімках Google Earth.

Йдеться про базу законсервованої військової техніки Вагжаново в Бурятії, розташовану неподалік Улан-Уде. За підрахунками видання, вона займає площу близько 13 кв. км і є найбільшою на рф серед баз зберігання техніки, про які відомо.

За час повномасштабної війни окупанти зняли зі зберігання на базі Вагжаново понад 40% старих радянських танків та бронетранспортерів.

Журналісти підрахували, що до вторгнення в Україну, у вересні 2021 року, на базі просто неба зберігалося близько 3 840 одиниць бронетехніки. У листопаді 2022 року ця кількість скоротилася до близько 2 600 бронемашин. А до травня 2023 року у Вагжаново залишалося близько 2270 одиниць бронетехніки.

Тож за цей час з бази вивезли 1570 радянських танків та БТР, або 40,8% одиниць. Більшу частину техніки (32%) забрали після оголошення мобілізації на рф наприкінці 2022 року.

На цій базі зберігалася здебільшого просто неба. На болотах так зберігають ту військову техніку, яку “не шкода”, це передбачено інструкціями російського міноборони.

На проаналізованих журналістами знімках за листопад 2022 року видно, що приблизно половина техніки була без веж або мала інші сліди пошкоджень, помітні з супутника. Аналогічні ознаки спостерігаються у приблизно половини військової техніки, яка залишилася на базі до травня 2023 року.