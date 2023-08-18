ВОЙНА В Украине Німеччина передала Україні нові системи IRIS-T, радари Ground Observer та іншу зброю

2023-08-18 14:35

Німеччина відправила в Україну новий пакет військової допомоги. Сюди увійшли ще дві пускові установки системи IRIS-T SLS.

Про це йдеться на сайті федерального уряду. Також Україна отримала ще майже 5 тисяч снарядів 155-мм калібру, радари GO12 та вантажний транспорт.

Що увійшло у новий пакет: