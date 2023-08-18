ВОЙНА В Украине Німеччина передала Україні нові системи IRIS-T, радари Ground Observer та іншу зброю

2023-08-18 14:35

Німеччина відправила в Україну новий пакет військової допомоги. Сюди увійшли ще дві пускові установки системи IRIS-T SLS.

Про це йдеться на сайті федерального уряду. Також Україна отримала ще майже 5 тисяч снарядів 155-мм калібру, радари GO12 та вантажний транспорт.

Що увійшло у новий пакет:

  • 4539 димових боєприпасів 155-мм калібру (раніше Німеччина передала 12 460 таких снарядів);
  • 10 переносних радарів Ground Observer 12 для контрбатарейної боротьби (раніше було передано 8 одиниць);
  • 4 сідельні тягачі 8x8 HX81 та 5 напівпричепів до них (раніше 38 та 33 відповідно);
  • 8 навантажувачів на 15 тонн (раніше 26).

 

 

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ВОЙНА В Украине

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Німеччина передала Україні нові системи IRIS-T, радари Ground Observer та іншу зброю 2023-08-18 14:35