ВОЙНА В Украине Авиация ВСУ нанесла серию ударов по важным военным объектам врага

2023-08-21 10:27

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и один - по зенитно-ракетному комплексу. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в свежей сводке.

Также отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили шесть артиллерийских средств на огневых позициях, три пункта управления и три средства противовоздушной обороны противника.

Напомним, что за предыдущие сутки на фронтах произошло 32 боевых столкновения. Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

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2023-08-21 10:27
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