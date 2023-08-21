ВОЙНА В Украине Выполняя боевое задание в Запорожской области погиб актер театра и кино Алексей Хильский

2023-08-21 12:28

В боях за Украину погиб украинский актер театра и кино – 35-летний Алексей Хильский. Об этом сообщила его супруга Надежда Хильская.

Алексей воевал в составе 46-й отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск. Он погиб во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении.

Хильский известен по ролям в сериалах На твоей стороне, Наседка, Крепостная, Врач Ковальчук, Опер по вызову, Загадка для Анны, Нюхач. Он также играл в театре. Свой творческий путь актер начал в 2010 году с Днепровского драматического молодежного театра Верим.

Алексей участвовал в боевых действиях с самого начала полномасштабной войны, был дважды ранен. Он был главным сержантом во взводе разведроты, участвовал в освобождении Херсона, воевал в Бахмуте и Соледаре.

У Алексея осталась жена и дочь.