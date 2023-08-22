ВОЙНА В Украине Украинская разведка жестко высмеяла реакцию рф на "бавовну" в ростове и новгороде

2023-08-22 09:24

Реакция губернатора ростовской области рф Василия Голубева на взрывы на ростове является ярким примером отрицания реальности.

Об этом в эфире телемарафона сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, отвечая на вопрос о заявлениях чиновника о том, что это были не взрывы, а якобы военный самолет переходил на сверхзвук.

"А в Новгороде нет поврежденной стратегической авиации? Наверное, это все просто голуби были, которые что-то сбросили на те ТУшки. А на москве нет "бавовны", и их аэропорты работают по расписанию. То есть никаких изменений нет, и вообще у них все идет по плану. Собственно, чем больше таких ярких отрицаний реальности со стороны представителей путинского режима, тем больше вероятность, что все же начнут появляться какие-то вопросы и у простых жителей московии", - отметил он.

По мнению представителя ГУР, называть черное белым долго нельзя, и если есть проблема, то ее нужно по крайней мере признавать.

"Не признавая проблему, не признавая факт того, что путинская полномасштабная агрессия против Украины повлекла за собой ухудшение ситуации безопасности, инциденты, "бавовны", повреждения объектов стратегической авиации и, в конце концов, постоянные инциденты в небе над Москвой. Не признавать эти факты означает продолжать жить в параллельной реальности "русского мира", - сказал Юсов.

Также он заверил, что заявления о "сверхзвуке" - не последний случай, когда российским чиновникам придется врать.