ВОЙНА В Украине В Минобороны Украины заявили, что враг окончательно потерял преимущество в артиллерии

2023-08-23 11:21

Враг потерял преимущество в артиллерии на поле боя из-за того, что Украина начала активно применять артиллерию 155 калибра. Об этом заявил замминистра обороны Владимир Гаврилов, передает Укринформ.

"Когда мы начали увеличивать количество стволов 155 калибра путем материально-технической помощи, фактически каждые 100 стволов – это то же самое что 300-400 стволов 152 калибра. И фактически мы сегодня сбалансированы с российской артиллерией за счет лучшего качества нашей артиллерии, более точной, более надежной, более современной. И этот баланс очень стратегически важен. Россия потеряла преимущество в артиллерии, как она начинала эту войну, хотя имеет больше стволов, со складов что-то подбирают, но перспектив у них в этом фактически очень мало", - отметил Гаврилов.

Он напомнил, что в начале полномасштабного вторжения Украина очень уступала рф в количестве артиллерии и боеприпасов, поэтому через несколько недель после начала войны начала думать о постепенном переходе к новым системам калибра 155 мм.

"Если по нормативам советским, то для того, чтобы поразить один объект калибром 152 мм, ты должен потратить от 9 до 12 боеприпасов, то по нормативам 155 калибра – максимум три", - пояснил замминистра.

Он пояснил, что одна пушка 155 калибра заменяет как минимум 3-4 пушки 152 калибра.