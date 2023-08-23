ВОЙНА В Украине видео Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Государственного флага

2023-08-23 13:34

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Государственного флага. Видео праздничной церемонии по случаю праздника он опубликовал в соцсетях 23 августа.

"Сегодня - особый День Государственного флага Украины. Сегодня в сердце Украины мы поднимаем особый флаг. На нем - особые слова и подписи, оставленные особыми людьми. Это наши воины, наши защитники и защитницы, наши герои, которые дерутся за свободу для украинцев, за независимость, за Украину, наши цвета и этот флаг", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что после церемонии поднятия каждый желающий сможет увидеть флаг в Национальном музее войны за независимость.

"Этот флаг был на позициях наших воинов от Чернигова до Одессы. По всей линии защиты Украины. В разных боевых бригадах и подразделениях. В госпиталях, где лечат раненых. В руках волонтеров. Этот флаг всегда будет беречь упоминание многих украинцев и украинок. Но он обязательно будет пополняться и обогащаться новыми подписями наших воинов", - добавил Зеленский.

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