ВОЙНА В Украине фото В Киев сегодня с официальными визитами прибыли президенты Литвы и Португалии

2023-08-23 14:31

В Украину в среду, 23 августа, прибыл с визитом президент Литвы Гитанас Науседа. Об этом он сообщил в Twitter, опубликовав в соцсети фото с ж/д вокзала.

"Вернулся в Киев, чтобы вместе с братским украинским народом отпраздновать День Независимости Украины. Победа Украины близка", - отметил он.

По словам Науседы, Литва будет продолжать поддерживать Украину.

Также сегодня в Киев прибыл с двухдневным визитом Президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза.

"Целей несколько. Во-первых, это продолжение португальского присутствия. Здесь был премьер-министр, глава Ассамблеи республики, несколько раз министр иностранных дел, теперь приехал президент республики. Португалия демонстрирует свою солидарность во всех сферах", - заявил Марсело Ребелу де Соуза на вокзале в Киеве.

Он добавил, что "все, что принципиально - а все фундаментальное на данный момент - в жизни Украины, является фундаментальным и в жизни Португалии".

Президент Португалии заявил, что примет участие в праздновании 32-й годовщины независимости Украины, учитывая, что "этот год еще более особенный" в связи с присоединением к торжествам представителей других стран. По его словам, украинское контрнаступление идет для "утверждения своего суверенитета".

Известно, что Марсело Ребелу де Соуза посетил город Буча под Киевом, где российские агрессоры совершили многочисленные военные преступления.