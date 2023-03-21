Политика Премьер-министр Японии прибыл в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским

2023-03-21 14:32

Премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл во вторник в Киев, чтобы провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил телеканал NHK во вторник, 21 марта.

Кисида прибыл в украинскую столицу поездом сегодня. Его встретили первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова и посол Японии.

Визит Фумио Кисиды происходит на следующий день после встречи с его индийским коллегой Нарендрой Моди в Нью-Дели. Он был единственным лидером G7, который еще не посетил Украину после вторжения россии в феврале 2022 года.

Ожидается, что Кисида и Зеленский обсудят поддержку Японии в восстановлении Украины.