ВОЙНА В Украине Владимир Зеленский заявил, что нас ждет мощный сентябрь

2023-08-30 13:34

Международная активность Украины в сентябре будет не меньше, чем на текущей неделе. Власти уже готовят мощный сентябрь. Об этом написал президент Владимир Зеленский в Telegram.

"Уже начали готовить мощный сентябрь для Украины. Наша международная активность будет не меньше, чем на этих неделях", – заверил он.

По словам главы государства, первым вопросом является защита: "Новые оборонные пакеты для украинских воинов. Артиллерия, бронетехника, ПВО и ракеты, средства для разминирования. Каждый из партнеров информирован о наших потребностях. Ожидаем решений".

Также, по словам Зеленского, это гарантии безопасности для Украины.

"Уже скоро – следующие раунды переговоров и присоединение новых стран к общей архитектуре безопасности", – сообщил он.

"Постоянно добавляем смысл первого Форума оборонных индустрий. Украинского содержания. Международного содержания. Свободный мир требует большей силы для своей защиты. Вместе имеем такой потенциал и продемонстрируем его", - отметил Зеленский.

По словам Зеленского, Украина также готовится к международным мероприятиям, в частности, сессии Генеральной Ассамблеи ООН и Саммита первых леди и джентльменов. Продовольственная безопасность мира будет стоять в приоритете. Также в течение недели ожидается несколько совещаний по этим вопросам.

Также он заверил, что Украину будет "слышать Глобальный Юг. Готовим новую коммуникацию".

Как напомнил президент, на днях было принято новое санкционное решение США против российских физических и юридических лиц, привлеченных к депортации украинских детей с временно захваченных территорий.

"Это важный шаг. Украина благодарна за него. Работаем над аналогичными санкционными шагами партнеров. Депортация детей, сознательная и системная попытка лишить их любой связи с родными, попытки научить их ненависти к родной стране – это российская геноцидная политика, заслуживающая одинаковое осуждение всеми в мире. И я благодарю каждое государство, каждого лидера и все международные институты, которые помогают нам в восстановлении справедливости", – заявил президент.