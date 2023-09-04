ВОЙНА В Украине Киевлян предупредили о начале военных учений на территории столицы

2023-09-04 15:39

В пределах Дарницкого района Киева будут проводить военные учения. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация 4 сентября.

"С сегодняшнего дня и в течение трех следующих дней в пределах Дарницкого района группировки сил и средств обороны Киева будут проводить военные учения", - говорится в сообщении.

Указано, что цель учений - наращивание боевых возможностей при подготовке и ведении оборонной операции.

Также жителям столицы напомнили о запрете снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы передвижения военных и техники.