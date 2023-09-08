ВОЙНА В Украине Украинские предприниматели снова могут регистрировать свой бизнес на Google-картах

2023-09-08 18:28

Украинские предприниматели снова могут регистрировать свой бизнес на Google-картах. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

В апреле 2022 года Google заблокировал для Украины возможность пользоваться Google business и добавлять новые объекты на карты из-за факторов безопасности. Украинцы не могли публиковать отзывы, задавать вопросы и добавлять информацию о своем бизнесе.

Сейчас Google снова разрешил добавлять новые объекты, оставлять комментарии.

По словам министра, решение Google поможет украинским предпринимателям, которые, несмотря на полномасштабную войну, развиваются, создают новые рабочие места и поддерживают экономику государства.