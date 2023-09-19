ВОЙНА В Украине В Днепре СБУ задержала вражеского шпиона, выдававшего себя за военного ВСУ

2023-09-19 09:24

В Днепре СБУ задержала агента ФСБ: мужчина выдавал себя за военного, чтобы беспрепятственно шпионить за ВСУ.

Как сообщила пресс-служба СБУ, задержанный с поличным агент ФСБ рашистов собирал разведданные о перемещении подразделений ВСУ, задействованных в контрнаступлении на восточном фронте.

"Для маскировки разведывательно-подрывной деятельности злоумышленник перед выходом на задание переодевался в военную форму украинских защитников. В зоне особого внимания российского агента были маршруты движения железнодорожных эшелонов с новейшей военной техникой, вооружением и боеприпасами Сил обороны. Также он пытался выявить позиции украинской ПВО", - говорится в сообщении.

Сообщается, что за каждую выполненную задачу вражеский агент получал от российской спецслужбы денежное вознаграждение, а чтобы скрыть каналы финансирования, ему переводили средства с помощью криптовалютных операций.

"По имеющимся данным, агентурные разведданные требовались оккупантам для планирования боевых операций и диверсий, направленных на замедление украинского контрнаступления в районах Угледара и Новоселки", - уточняют в СБУ.

Вражеский агент был задержан во время выполнения им задачи вблизи одного из стратегических объектов в Днепре.

Во время обысков у него изъят не только мобильный телефон с доказательствами переписки с российскими кураторами, но и патроны к автоматическому оружию.

Задержанному сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Он находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение.