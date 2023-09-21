ВОЙНА В Украине Гучний ранок: як Україна витримала нову хвилю ракетних атак ворога

2023-09-21 11:34

Сьогодні святкується День миру, але для українців він видався аж ніяк не спокійним. Ранок був важким для багатьох областей, ворог наніс серію ракетних ударів. Нажаль, не обійшлося без постраждалих та руйнувань.

•У Черкасах внаслідок удару постраждала будівля готелю, виникла пожежа. Постраждали 7 осіб та 10 осіб евакуйовано. З-під завалів врятовано 1 особу. Операція триває.

• У Києві ушкодження в декількох районах через падіння уламків. Є постраждалі: 7 осіб, у тому числі дитина. У Київській області виникли пожежі на території підприємств. Також є пошкодження приватного сектору. Двоє людей поранено.

• У Харкові зруйновано складську будівлю. Постраждали 2 особи.

• Є попадання та пошкодження також у Рівненській області.

• У Львівській області удар по промисловій зоні, є руйнування.

• Також вночі обстріляли Херсон - житлові будинки та гуртожиток. Відомо про 5 поранених та двох загиблих.