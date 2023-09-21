ВОЙНА В Украине Украина нанесла масштабный огневой удар по аэродрому врага Саки - что уничтожено и повреждено

2023-09-21 12:30

Уночі СБУ та ВМС нанесли масштабний вогневий удар по військовому аеродрому "Саки" в тимчасово окупованому Криму.

За даними джерел Цензор.НЕТ у Службі безпеки, на летовищі було щонайменше 12 бойових літаків (Су-24 і Су-30), а також ПЗРК "Панцирь". Там же знаходилася база підготовки операторів БПЛА "Mojaher". Саме ці безпілотники використовують росіяни для координації власних повітряних атак, а також як бойовий ударний дрон.

Удари Служби безпеки та Військово-морських сил влучили в ціль і завдали серйозних пошкоджень техніці окупантів. Для ураження ворога використали безпілотники, які перенавантажили російську ППО, а потім - запустили ракети "Нептун".

Цікаво, що навіть окупаційні телеграм-канали підтверджують серйозні руйнування та втрати - пишуть про не менше 30 загиблих військових.

В СБУ запевняють, що із кожним днем "бавовна" в Криму буде квітнути все більше - окупанти не можуть почувати себе в безпеці на окупованому півострові.