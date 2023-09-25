ВОЙНА В Украине Польща підготувала спеціальні транзитні коридори для українського зерна

2023-09-25 11:33

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що вони вже підготували транзитні коридори для експорту українського зерна. Про це повідомляє Канцелярія польського президента, передає УНН.

“У Польщі підготували транзитні коридори, завдяки яким українське зерно може проходити через Польщу та експортуватися куди потрібно. Ми намагаємося допомогти Україні і тим країнам, які потребують цієї допомоги”, — зазначив Дуда.

При цьому, наголосив, що вважає правильним рішення уряду Польщі щодо продовження заборони на постачання українського зерна.