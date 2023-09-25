ВОЙНА В Украине Германия передает Украине самые современные надводные беспилотники

2023-09-25 14:31

Германия планирует передать Украине надводные беспилотники. Об этом сообщило Министерство обороны ФРГ после встречи партнеров в рамках "Рамштайна".

Отмечается, что надводные дроны войдут в "зимний" пакет помощи стоимостью 400 миллионов евро.

"Второй зимний пакет для большей устойчивости. Зимнее снаряжение, пакеты запчастей для уже поставленных систем и транспортные средства призваны усилить устойчивость украинских вооруженных сил на ближайшие месяцы. Этому также будет служить контейнерный мобильный полевой госпиталь, который уже был доставлен.

Кроме того, 50 надводных беспилотников помогут дать отпор агрессору не только на суше, но и на море. Отдельные проекты реализуются за счет пожертвований со складов Бундесвера, а также совместно с промышленными партнерами. Обещанное оборудование должно быть передано Украине как можно быстрее", - говорится в сообщении.

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