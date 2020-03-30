Коронавирус Школьные уроки онлайн начнутся с 6 апреля - занятия будут в Facebook, Youtube и по ТВ

2020-03-30 09:40 351

Президент Укарины сообщил, что с 6 апреля стартует проект Всеукраинская школа онлайн, в рамках которого 40 педагогов из Киева на время карантина станут учителями для всей Украины.



"Сейчас проходят ежедневные съемки уроков для учеников с пятого по одиннадцатый класс. По сбалансированной программе Министерства образования и науки преподается одиннадцать предметов", − отметил Зеленский в видеообращении к украинцам.

Школьники смогут учиться онлайн в Facebook и Youtube. Также каждое утро уроки будут транслировать телеканалы, которые присоединились к проекту.

"За каждым классом будет закреплен один или несколько телеканалов. Их перечень, а также расписание уроков на неделю появится совсем скоро. Призываем родителей следить за новостями и поощрять детей к просмотру. Собственно, присоединиться к этому познавательному контенту можно всей семьей. А поэтому остаемся дома, учимся дома", − заявил президент.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай больше