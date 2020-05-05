Учебный год в школах завершится дистанционно - что будет с ВНО и аттестацией

Учебный год в украинских школах завершится дистанционно в связи с продолжением карантина из-за коронавируса, сообщила пресс-служба Минобразования.
Послабления карантина, которые начнут действовать с 11 мая, не касаются работы учреждений образования и они продолжают дистанционное обучение.
Календарь обучения выглядит следующим образом:
УЧЕНЫЕ ОТКРЫЛИ КОВАРНУЮ ОСОБЕННОСТЬ COVID
Отмечается, что выпускники 11 классов получат документ об образовании после прохождения ВНО.
Если учащиеся 1-8, 10 классов не планируют обучаться в другом учреждении образования, школы присылают копии документов ученикам по электронной почте, а оригиналы документов выдадут в сентябре 2020-2021 учебного года.
В Минобразования напомнили, что отменена государственная итоговая аттестация для учеников 4 и 9 классов.
Также школам рекомендуют воздержаться от проведения последних звонков и выпускных вечеров.
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире