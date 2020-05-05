Украина Учебный год в школах завершится дистанционно - что будет с ВНО и аттестацией

2020-05-05 09:43 384
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Учебный год в украинских школах завершится дистанционно в связи с продолжением карантина из-за коронавируса, сообщила пресс-служба Минобразования.

Послабления карантина, которые начнут действовать с 11 мая, не касаются работы учреждений образования и они продолжают дистанционное обучение.

Календарь обучения выглядит следующим образом:

  • до 31 мая будут проходить занятия
  • до 1 июля должен быть завершен учебный год
  • до 15 июня школы завершают оформление свидетельств о получении базового среднего образования, свидетельств достижений и расписаний учебных достижений
  • в течение июня школы на педагогических советах рассматривают вопрос о переводе учащихся в следующий класс

УЧЕНЫЕ ОТКРЫЛИ КОВАРНУЮ ОСОБЕННОСТЬ COVID

Отмечается, что выпускники 11 классов получат документ об образовании после прохождения ВНО.

Если учащиеся 1-8, 10 классов не планируют обучаться в другом учреждении образования, школы присылают копии документов ученикам по электронной почте, а оригиналы документов выдадут в сентябре 2020-2021 учебного года.

В Минобразования напомнили, что отменена государственная итоговая аттестация для учеников 4 и 9 классов.

Также школам рекомендуют воздержаться от проведения последних звонков и выпускных вечеров.

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