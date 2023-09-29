ВОЙНА В Украине В Україні створили автономний поїзд-кухню, щоб годувати людей на прифронтових територіях

2023-09-29 15:37

В Україні запущено унікальний поїзд-кухню Food Train, який дасть змогу годувати людей на прифронтових територіях.

Поїзд може працювати повністю автономно 5-7 діб, виготовляючи понад 10 тисяч порцій їжі щодня. Його довжина приблизно 150 метрів.

Food Train складається із 6 вагонів: генераторного із власною заправною станцією всередині, вагона-холодильника з морозильною камерою, двох вагонів з холодною та гарячою кухнею, вагона для персоналу поїзда та кухарів, а також багажного вагона, що вміщує 27 тис. літрів води.

Усі вагони поїзда пройшли капітальний ремонт і модернізацію на підприємствах Укрзалізниці.