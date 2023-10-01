ВОЙНА В Украине В кремле запутались, какие незаконно оккупированные территории Украины считать "своими", - ISW

2023-10-01 08:30

Оккупационные чиновники публикуют карты, на которых обозначены совершенно разные границы незаконно присоединенных к России украинских территорий.

Кремль, похоже, до сих пор не определился с тем, какие незаконно оккупированные территории Украины считать "своими", пишут аналитики американского Института изучения войны.

"Кремль, похоже, до сих пор не уточнил, какие украинские территории, как он утверждает, аннексировала Россия, что привело к длительной неразберихе среди российского правительства и оккупационных чиновников через год после незаконной аннексии оккупированных территорий", - пишут аналитики.

Отмечается, что севастопольский оккупационный губернатор Михаил Развожаев в честь праздника опубликовал в своем Telegram-канале карту, на которой весь Крым, Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области изображены как территория России.

В то же время оккупационная администрация Херсонской области опубликовала другую карту, на которой российская территория примерно простиралась до текущей линии фронта на четырех недавно аннексированных территориях.

"Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что война в Украине будет продолжаться, пока "не будут освобождены исконные российские территории". Нечеткое заявление Медведева и разрозненные карты оккупационных чиновников указывают на то, что Кремль еще не уточнил, какие именно территории он аннексировал или намерен аннексировать", - отмечают аналитики.

Россия пытается узаконить захваченные территории путем "референдумов"

В сентябре 2022 года прошли фейковые "референдумы" о присоединении к России временно оккупированных территорий Украины. Они происходили под дулами автоматов, без международных наблюдателей и имели признаки фальсификации.

Они не были приняты ни украинскими властями, ни демократическим сообществом.

В начале сентября Россия провела региональные и муниципальные фейковые"выборы", в том числе провели на временно оккупированных территориях Украины.