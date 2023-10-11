ВОЙНА В Украине Спецслужбы врага готовят масштабную провокацию на белорусской нефтебазе

2023-10-11 09:35

Спецслужбы московии и беларуси планируют сбросить взрывчатку на белорусскую нефтебазу, чтобы обвинить украинцев в теракте. Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления.



"Между фсб рф и кгб рб достигнуты договоренности провести операцию "под чужим флагом" против одного из объектов на территории беларуси с последующим обвинением в этом украинской стороны. В настоящее время в качестве объекта для теракта рассматривается нефтебаза Брестоблнефтепродукт вблизи населенного пункта Прилуки Брестской области недалеко (2 км) от белорусско-польской границы. Планируется осуществить сброс с БПЛА", - говорится в сообщении.

По информации, которую ЦНС получил от белорусского подполья, аэроразведку предполагаемых объектов вели "вагнеровцы" в августе этого года.

Сопротивление отмечает, что Силы обороны Украины действуют исключительно на территории Украины, а "эта провокация необходима рашистам, чтобы снизить уровень поддержки нашего государства".