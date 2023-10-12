ВОЙНА В Украине Около временно оккупированного Севастополя получил пробоину сторожевой корабль врага

2023-10-12 12:30

Сторожевой корабль рашистов "Павел Державин" был поврежден вблизи временно оккупированного Севастополя. Об этом сказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, сообщает Радио Свобода в четверг, 12 октября.

Он отметил, что не может рассказать всех деталей, но официально может подтвердить, что этот вражеский корабль действительно получил повреждение: "Вы первые, кому я подтверждаю это официально сегодня, что он получил повреждение. Я не могу вам предоставить никакую информацию относительно обстоятельств этого инцидента, назовем это так, но факт таков есть".

Плетенчук добавил, что "Павел Державин" является кораблем вражеского флота, хотя раньше украинский флот имел корабль с таким же названием.

"У них одинаковое название. Насколько я помню, еще до войны был такой интересный момент. Я могу лишь отметить, что это не украинский корабль", - заявил он.

Ранее СМИ и местные Telegram-каналы сообщили, что на внешнем рейде Севастополя по неизвестным причинам подорвался патрульный корабль Черноморского флота рф "Павел Державин". В ВСУ уточняли эту информацию.