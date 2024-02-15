ВОЙНА В Украине "Цезарь Куников" вез груз из Новороссийска в Севастополь, - Буданов

2024-02-15 19:15

Российский большой десантный корабль Цезарь Куников, который украинские военные уничтожили морскими дронами, направлялся из Новороссийска в Севастополь.

Об этом в комментарии ICTV сказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в среду, 14 февраля.

По словам Буданова, удар по кораблю нанесли на переходе, он перевозил груз. Он добавил, что экипаж корабля — 90 человек, сейчас россияне продолжают «спасательную операцию», однако значительных успехов не имеют.

«Корабль вез груз из города Новороссийск в город Севастополь. Корабль был загружен и на переходе был уничтожен беспилотными аппаратами. Пятью. Дронами Magura V5, кажется», — сказал Буданов.

Уничтожение БДК Цезарь Куников — что известно

В ночь на 14 февраля бойцы ГУР и ВСУ провели операцию по уничтожению большого десантного корабля Цезарь Куников — его поразили дроны украинского производства Magura V5 возле оккупированной Алупки. В разведке отметили, что он получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть.

Дроны Magura V5 атаковали вражеский корабль с разных сторон, последовательно поражая его в ключевые точки.

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук отмечал, что на борту корабля был экипаж, штатная численность которого — 87 человек. Позже представитель ГУР Андрей Юсов сообщил NV, что большая часть экипажа погибла. По данным разведки, корабль, вероятно, перевозил боекомплект, возможно, ракетное вооружение.

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков 14 февраля отказался комментировать сообщения об уничтожении корабля Цезарь Куников.

Президент Владимир Зеленский после ликвидации корабля заявил, что Черное море стало безопаснее.

Цезарь Куников — большой десантный корабль проекта 775, который участвовал в операции KFOR в Косово в 1999 году, в войне против Грузии и осуществлял обеспечение сирийской армии.