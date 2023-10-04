ВОЙНА В Украине В Минобороны Великобритании заявили, что ВСУ фактически разгромили черноморский флот рф

2023-10-04 13:34

Украинским военным удалось фактически нанести поражение флоту рашистов в Черном море. Об этом сообщил помощник министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи во время выступления на Варшавском форуме безопасности передает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Да, прогресс Украины медленный, но никто не может сказать, что его нет. Можно показывать на харьковский прорыв как образец успеха. Но посмотрите на то, что Украина сделала сейчас в Черном море! Украина добилась функционального поражения Черноморского флота рф", - подчеркнул Хиппи.

Комментируя сухопутное контрнаступление Украины, он также отметил, что "каждый дюйм важен".

Напомним, ранее украинские военные атаковали штаб Черноморского флота врага в Севастополе. После удара начался сильный пожар, были ликвидированы 34 офицера, среди которых командующий Черноморским флотом московии вице-адмирал Виктор Соколов. Еще 105 человек получили ранения.