Українським військовим подовжили терміни перебування на лікуванні після поранення
2023-10-27 19:31
Тепер наші військовослужбовці мають право перебувати на лікуванні після поранення (контузії, травми чи каліцтва):
- в Україні в лікувальних закладах та у відпустці для лікування — не менше 1 тижня, але загалом не більше 4 місяців поспіль;
- лікування за кордоном , включаючи час переміщення з однієї іноземної установи в іншу та час очікування між плановими хірургічними втручаннями – максимум 12 місяців поспіль;
- відпустка надається без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше 2 діб у один кінець.