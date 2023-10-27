ВОЙНА В Украине Українським військовим подовжили терміни перебування на лікуванні після поранення

2023-10-27 19:31

Тепер наші військовослужбовці мають право перебувати на лікуванні після поранення (контузії, травми чи каліцтва):

  •  в Україні в лікувальних закладах та у відпустці для лікування — не менше 1 тижня, але загалом не більше 4 місяців поспіль;
  •  лікування за кордоном , включаючи час переміщення з однієї іноземної установи в іншу та час очікування між плановими хірургічними втручаннями – максимум 12 місяців поспіль;
  •  відпустка надається без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше 2 діб у один кінець.
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