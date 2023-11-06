ВОЙНА В Украине Срочную службу в Украине заменят курсом интенсивной подготовки - в ВСУ появится система рекрутинга

2023-11-06 12:28

Министр обороны Рустем Умеров подписал приказ об утверждении Концепции военной кадровой политики до 2028 года.

Как сообщила пресс-служба Минобороны, концепция предполагает развитие кадровой политики в армии в течение пяти лет и во время войны, и в мирное время.

В документе говорится, что:

  • ВСУ перейдут на военную службу по контракту, а срочную службу заменят интенсивной военной подготовкой граждан призывного возраста;
  • в Украине будет внедрена система рекрутинга ВСУ;
  • предполагаются равные возможности мужчин и женщин в армии, учет образования солдат и профессиональное развитие;
  • усовершенствование электронной системы военного учета граждан;
  • будут действовать автоматизированные и цифровые процессы управления персоналом;
  • будет налажено сотрудничество между украинскими вузами и вузами стран НАТО и ЕС;
  • система денежного довольствия и обеспечения жильем будет прозрачной;
  • психологическое обеспечение будет более совершенным;
  • отношения между командирами и подчиненными станут другими;
  • будут созданы надлежащие условия для перехода от военной карьеры к гражданской жизни.
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ВОЙНА В Украине

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Срочную службу в Украине заменят курсом интенсивной подготовки - в ВСУ появится система рекрутинга 2023-11-06 12:28