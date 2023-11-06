Срочную службу в Украине заменят курсом интенсивной подготовки - в ВСУ появится система рекрутинга
2023-11-06 12:28
Министр обороны Рустем Умеров подписал приказ об утверждении Концепции военной кадровой политики до 2028 года.
Как сообщила пресс-служба Минобороны, концепция предполагает развитие кадровой политики в армии в течение пяти лет и во время войны, и в мирное время.
В документе говорится, что:
- ВСУ перейдут на военную службу по контракту, а срочную службу заменят интенсивной военной подготовкой граждан призывного возраста;
- в Украине будет внедрена система рекрутинга ВСУ;
- предполагаются равные возможности мужчин и женщин в армии, учет образования солдат и профессиональное развитие;
- усовершенствование электронной системы военного учета граждан;
- будут действовать автоматизированные и цифровые процессы управления персоналом;
- будет налажено сотрудничество между украинскими вузами и вузами стран НАТО и ЕС;
- система денежного довольствия и обеспечения жильем будет прозрачной;
- психологическое обеспечение будет более совершенным;
- отношения между командирами и подчиненными станут другими;
- будут созданы надлежащие условия для перехода от военной карьеры к гражданской жизни.