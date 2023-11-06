ВОЙНА В Украине Срочную службу в Украине заменят курсом интенсивной подготовки - в ВСУ появится система рекрутинга

2023-11-06 12:28

Министр обороны Рустем Умеров подписал приказ об утверждении Концепции военной кадровой политики до 2028 года.

Как сообщила пресс-служба Минобороны, концепция предполагает развитие кадровой политики в армии в течение пяти лет и во время войны, и в мирное время.

В документе говорится, что: