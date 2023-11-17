ХТО МАЄ ПРАВО ВИВЕЗТИ ДИТИНУ ЗА КОРДОН ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
2023-11-17 18:28
Фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на вільний самостійний виїзд за межі України (ч. 3 ст. 313 Цивільного кодексу України).
Діти, які не досягли 16-річного віку, перетинають кордон у супроводі:
- одного з батьків — на підставі свідоцтва про народження дитини (без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків)
- інших родичів (це можуть бути баба, дід, повнолітні брат чи сестра, мачуха або вітчим) — на підставі свідоцтва про народження дитини та документа, який підтверджує наявність родинних зв’язків (без нотаріально посвідченої згоди);
- інших осіб, які не є родичами дитини — на підставі письмової заяви одного з батьків, завіреної органом опіки та піклування,та за наявності свідоцтва про народження дитини (за відсутності паспорта громадянина України) або документа, що містять відомості про особу, на підставі яких Держприкордонслужба дозволить перетин кордону.