ВОЙНА В Украине ХТО МАЄ ПРАВО ВИВЕЗТИ ДИТИНУ ЗА КОРДОН ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

2023-11-17 18:28

Фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на вільний самостійний виїзд за межі України (ч. 3 ст. 313 Цивільного кодексу України).

Діти, які не досягли 16-річного віку, перетинають кордон у супроводі: