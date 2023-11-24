ВОЙНА В Украине Граждане Украины могут получить право на свободное владение огнестрельным оружием

2023-11-24 15:37

Парламент готується прийняти закони, які встановлять право громадян мати цивільну вогнепальну зброю. Відповідні законопроекти до ухвалення в цілому на своєму засіданні рекомендував Комітет Верховної Ради з питань правооохоронної діяльності.

Йдеться про законопроект про право на цивільну вогнепальну зброю 5708. Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді за наслідками розгляду прийняти його в другому читанні та в цілому як Закон.

Комітет підтримав пропозицію Міністерства внутрішніх справ, якою відтерміновується на 5 років після припинення або скасування воєнного стану, набрання чинності положеннями Закону, які стосуються права на отримання громадянами зброї категорії С (короткоствольноі зброї)