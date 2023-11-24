СБУ собрала доказательства противоправной деятельности блогера Мирослава Олешко - ему грозит 8 лет тюрьмы

Служба безопасности Украины собрала доказательства противоправной деятельности блогера Мирослава Олешко. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
По материалам дела он незаконно выехал из Украины во время полномасштабного вторжения и занимается информационно-подрывной деятельностью, которая вредит Вооруженным силам Украины.
Установлено, что Олешко после подтверждения его пригодности к военной службе и вызова в ТЦК в августе этого года покинул территорию Украины на основании поддельной справки военно-врачебной комиссии.
Находясь за границей, блогер систематически публикует видео и сообщения, в которых дискредитирует призыв на военную службу в ВСУ и призывает украинцев уклоняться от службы в армии.
В настоящее время Олешко заочно сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
Санкции статей предусматривают до восьми лет тюрьмы.