ВОЙНА В Украине СБУ собрала доказательства противоправной деятельности блогера Мирослава Олешко - ему грозит 8 лет тюрьмы

2023-11-24 19:31

Служба безопасности Украины собрала доказательства противоправной деятельности блогера Мирослава Олешко. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По материалам дела он незаконно выехал из Украины во время полномасштабного вторжения и занимается информационно-подрывной деятельностью, которая вредит Вооруженным силам Украины.

Установлено, что Олешко после подтверждения его пригодности к военной службе и вызова в ТЦК в августе этого года покинул территорию Украины на основании поддельной справки военно-врачебной комиссии.

Находясь за границей, блогер систематически публикует видео и сообщения, в которых дискредитирует призыв на военную службу в ВСУ и призывает украинцев уклоняться от службы в армии.

В настоящее время Олешко заочно сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • Препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований.
  • Использование заведомо поддельного документа.

Санкции статей предусматривают до восьми лет тюрьмы.

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