Украина Полиция задержала группу киллеров, расстрелявших в Бердянске Виталия Олешко

2018-08-01 09:40 333

Полиция задержала пятерых подозреваемых в убийстве бывшего добровольца батальона Донбасс Виталия Олешко (позывной "Сармат").

"Полицейские остановили автомобиль с четырьмя подозреваемыми, в городе Васильевка Запорожской области. Еще один злоумышленник был разыскан и задержан полицейскими в Бердянске. Все пятеро задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – сообщает пресс-служба Национальной полиции.

На одной из улиц Бердянска также был найден автомобиль ЗАЗ, в котором обнаружен и изъят обрез охотничьего ружья из котрого предположительно был застрелен "Сармат".

Напомним, Олешко был застрелен из ружья на территории гостиницы "Атмосфера". В последнее время "Сармат" занимался общественной деятельностью и борьбой с коррупцией. 

Полиция начала расследование убийства 43-летнего бывшего добровольца батальона "Донбасс" Виталия Олешко (позывной "Сармат") по ст. 115 Уголовного кодекса ("Умышленное убийство"). Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции Запорожской обл.

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