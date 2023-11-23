ВОЙНА В Украине В Крыму ликвидирован еще один командир десантного катера оккупантов

2023-11-23 12:30

В результате удара морских дронов по кораблям российских оккупантов в Крыму был уничтожен командир десантного катера проекта 11770 Серна старший мичман ВМФ рф Денис Никитин. Об этом сообщают Telegram-каналы.

В Новороссийске 20 ноября состоялись его похороны. Пропагандисты уверяют, что Никитин "погиб, спасая свой корабль".

На официальном сайте Черноморского окружного казацкого общества отметили, что российский оккупант погиб в результате ночной атаки украинских надводных ударных безэкипажных катеров у побережья временно оккупированного Крыма.

Уроженец красноярского города Ажур Никитин был участником захвата Крыма и войны в Сирии. Он командовал десантным катером проекта 11770 Серна. на россии его посмертно наградили орденом Мужества.

Напомним, в ночь на 10 ноября украинские разведчики уничтожили в Крыму два российских десантных катера.