ВОЙНА В Украине Взрыв тоннеля на БАМ: уничтожен единственный серьезный путь ж/д сообщения между рф и Китаем

2023-11-30 14:29

Украинские спецслужбы устроили подрыв на железной дороге стратегического значения, соединяющего болота и Китай. Об этом сообщила УП со ссылкой на источник в силовых структурах в четверг, 30 ноября.



Утверждается, что сегодня ночью произошел взрыв на Байкало-Амурской магистрали в Северомуйском тоннеле им. Бессолова, который находится в Бурятии.



"Это - фактически единственный серьезный путь железнодорожного сообщения между рф и Китаем. И сейчас этот путь, который страна-агрессор использует, в том числе и для военных поставок, парализован", - пишет издание.



По словам собеседника, за этим подрывом стоит СБУ, хотя в самой спецслужбе эти события не комментируют.



"Во время движения грузового поезда сработали четыре взрывных устройства. Сейчас на месте работает ФСБ, железнодорожники безуспешно пытаются минимизировать последствия спецоперации СБУ", - рассказал собеседник.



В свою очередь, журналист Андрей Цаплиенко опубликовал видео пожара с места подрыва.



"Горит поезд, который проходил по Северомуйскому тоннелю на россии. В общей сложности поезд тянул 41 цистерну с топливом, три цистерны с авиационным топливом и шесть вагонов с черным металлом", - написал он в Telegram.