ВОЙНА В Украине Володимир Зеленський особисто відвідав оборонців Куп’янська на Харківщині

2023-12-01 15:37

Президент Володимир Зеленський відвідав командний пункт оборонців Куп’янська на Харківщині. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Під час візиту глава держави та очільник Міноборони Рустем Умєров заслухали доповідь командувача Сухопутних військ Збройних Сил України, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександра Сирського щодо оперативної ситуації на його ділянці. Було уточнено план подальших дій військових з'єднань, зокрема щодо оборони лінії Купʼянськ – Лиман.

"Крім того, було заслухано інформацію від командира тактичної групи "Купʼянськ" Олександра Луценка та командира 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка Олександра Бакуліна. Також було обговорено найнагальніші потреби оборонців: засоби РЕБ, дрони, захист від ворожих БпЛА та облаштування фортифікаційних укріплень", - йдеться в повідомленні.