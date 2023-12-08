ВОЙНА В Украине Современное западное оружие помогло ВСУ освободить половину оккупированных территорий

2023-12-08 15:37

Оружие от западных партнеров позволило Украине достичь успехов на поле боя и освободить около 50% оккупированных после полномасштабного вторжения территорий.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров во время визита в США в интервью телеканалу Fox News, сообщает в Фейсбуке пресс-служба Минобороны.

"Оружие, полученное от западных партнеров, позволило Украине достичь успехов на поле боя и освободить около 50% оккупированных после полномасштабного вторжения территорий. И сейчас мы имеем план на 2024 год", - заявил Умеров.

Он также заверил, что все закупки и планирование операций в 2024 году будут выполняться по стандартам НАТО.

"Все наши расчеты на следующий год - закупки, приобретения, планирование, операции - будут выполняться по стандартам НАТО. Мы будем говорить на общем языке", - подчеркнул министр.

По его словам, присоединение Украины к НАТО - первоочередной приоритет министерства, а стратегическая цель Украины - освобождение всей своей территории в пределах международно признанных границ.

Министр призвал американских партнеров продолжать поддержку Украины, ведь в национальных интересах США дать отпор авторитарным режимам.