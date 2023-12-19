Майно рівненського воєнкома вартістю майже 52 мільйона конфысковане на користь держави
2023-12-19 15:37
Майно рівненського воєнкома вартістю майже 52 мільйона гривень передали державі за матеріалами ДБР.
Зокрема це:
- земельна ділянка у селі Поляниця Івано-Франківської області із житловим будинком площею 280 кв. м
- 7 будинків загальною площею майже 500 кв. м на цьому ж гірськолижному курорті
- земельна ділянка у селищі Ланчин Івано-Франківської області площею близько пів гектара та будинком на 316 кв. м.
- два вантажних автомобілі.