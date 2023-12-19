ВОЙНА В Украине Майно рівненського воєнкома вартістю майже 52 мільйона конфысковане на користь держави

2023-12-19 15:37

Майно рівненського воєнкома вартістю майже 52 мільйона гривень передали державі за матеріалами ДБР.

Зокрема це:

  • земельна ділянка у селі Поляниця Івано-Франківської області із житловим будинком площею 280 кв. м
  • 7 будинків загальною площею майже 500 кв. м на цьому ж гірськолижному курорті
  • земельна ділянка у селищі Ланчин Івано-Франківської області площею близько пів гектара та будинком на 316 кв. м.
  • два вантажних автомобілі.
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ВОЙНА В Украине

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ВСУ продвинулись на Купянском направлении – ISW 2023-12-19 20:05
фото роССияне начали применять "модернизированные Шахеды": в чем их отличие 2023-12-19 18:26
Оккупанты перебрасывают бронетехнику под Крынки, чтобы прорвать оборону ВСУ, - отчет ISW 2023-12-19 16:48