ВОЙНА В Украине На Купянском направлении среди оккупантов распространяется смертельный вирус

2023-12-20 11:21

Оккупанты на Купянском направлении фронта массово болеют "мышиной лихорадкой". Об этом заявили в Главном управлении разведки Минобороны.

Отмечается, что в подразделениях оккупационной армии растет недовольство из-за ненадлежащего обеспечения зимними вещами и полного отсутствия медицинской помощи.

"Мышиная лихорадка" носит вирусный характер и передается к человеку от грызунов - через прямой контакт с возбудителем, вследствие вдыхания пыли мышиных экскрементов или попадания в продукты питания, которые употребляет человек.

По данным разведки, жалобы на лихорадку от задействованного в войне против Украины личного состава командование рашистов проигнорировало, расценив их как очередное проявление уклонения от участия в боевых действиях. К тому же, на первом этапе течения "мышиная лихорадка" напоминает обычный грипп.

При этом болячка вызывает снижение давления, кровоизлияние в глаза, тошноту, рвоту по несколько раз в день, трудности с мочеиспусканием и летальный исход.