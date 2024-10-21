ВОЙНА В Украине Нацгвардия разрушила планы врага развить наступление на Купянском направлении

2024-10-21 10:27

Бойцы Национальной гвардии отразили попытку врага захватить переправу через реку Оскол и тем самым помешали врагу расширить наступление на Купянском направлении. Об этом сообщает Нацгвардия в Telegram.

"Рашисты пытались захватить переправу через реку Оскол и расширять свое наступление на левом берегу", - говорится в сообщении.

Рывок бронетехники с пехотой в том направлении отразили совместными усилиями батальон ударных БПЛА Ахиллес совместно с гвардейцами бригады Буревий и пограничниками бригады Помста, а также десантниками 77-й ОАэМБр.

"В общей сложности было уничтожено 8 БМП и 3 танка, поражено 6 БМП. Ликвидирован 21 оккупант, еще 26 ранен", - констатировали в Нацгвардии.