ВОЙНА В Украине Бойцы Сил обороны провели контратаки вокруг Авдеевки - ISW

2023-12-21 11:10

 

В Институте изучения войны заявили о том, что украинские военные продолжают удерживать оборону вокруг Авдеевки, а также в течение последних суток контратаковали возле города.

20 декабря российские военные продвинулись в районе Авдеевки, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе нет. Пропагандисты утверждают, что оккупанты незначительно продвинулись юго-западнее Авдеевки вблизи Первомайского, хотя ISW не наблюдает визуальных доказательств этого утверждения.

"Российский милблогер заявил, что украинские силы контратакуют вокруг Авдеевки", - говорится в сообщении.

18 декабря пресс-центр Генерального штаба ВСУ сообщил, что в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку.

Также начальник Авдеевского городского ВА Виталий Барабаш убежден, что российские оккупационные войска не могут захватить город даже до президентских выборов в РФ.

19 декабря спикер прессцентра сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что российские оккупанты стали меньше штурмовать позиции украинских защитников под Авдеевкой, но к атакам они привлекают большее количество пехоты и техники.

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