Курьезы В США мужчина по ошибке провел в тюрьме почти 50 лет

2023-12-22 10:27

В США освободили 71-летнего Глинна Симмонса, несправедливо пробывшего в тюрьме почти 50 лет. Об этом пишет АР.

Случай стал самым продолжительным приговором по обвинению, которое сняли. Мужчину оправдали после того, как прокуроры признали, что главное доказательство по этому делу не предоставили адвокатам Симмонса.

Приговор Симмонсу вынесли еще в 1975 году (48 лет назад) за убийство женщины. Тогда ему грозила казнь, но в результате решение сменили на пожизненное. А благодаря пересмотру дела Глинна оправдали.

Теперь Симмонс имеет право на компенсацию от штата Оклахома за ложный приговор в размере 175 тысяч долларов.

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Президент Германии в Катаре полчаса ждал на трапе самолета, пока его официально встретят 2023-12-01 11:32
Украинский танкист позвонил производителю трофейного танка и получил консультацию по ремонту 2023-10-06 18:28