ВОЙНА В Украине ВСУ нанесли удар по базе врага во временно оккупированном Лисичанске, мирные жители не пострадали

2024-01-02 15:37

"Прилет" зафиксировали во временно оккупированном Лисичанске. Удар был нанесен по зданию с российскими солдатами. Об этом сообщают Новости Донбасса на своем Telegram-канале.

Факт удара по Лисичанску подтвердила оккупационная администрация города.

"В 00:40 (23:40 по Киеву, - ред.) улицы города осветили разрывы снарядов… Но даже чудеса в новом году на нашей стороне - в результате обстрела ни один мирный житель не пострадал", - убеждают там.

Вражеские Telegram-каналы утверждают, что украинские военные якобы ударили по расположению казацкого отряда Кубань (БАРС-16). Солдаты базировались в 94 училище в Лисичанске.