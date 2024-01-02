ВОЙНА В Украине Враг пока держит в Черном море пять кораблей, среди которых три носителя крылатых ракет

2024-01-02 13:35

По состоянию на 2 января враг держит в Черном море пять кораблей, в том числе три носителя крылатых ракет Калибр, общий залп до 20 ракет. Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ.

Отмечается, что в Азовском море находится один вражеский корабль. Ракетоносители отсутствуют.

В Средиземном море зафиксировано три роССийских корабля, среди которых два носителя Калибров, общий залп до 16 ракет.

Напомним, сегодня рашисты нанесли массированный ракетный удар по Харькову и Киеву. В Харькове известно о более 40 пострадавших, есть жертва. В Киеве пострадали 20 человек.