Враг пока держит в Черном море пять кораблей, среди которых три носителя крылатых ракет

По состоянию на 2 января враг держит в Черном море пять кораблей, в том числе три носителя крылатых ракет Калибр, общий залп до 20 ракет. Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ.
Отмечается, что в Азовском море находится один вражеский корабль. Ракетоносители отсутствуют.
В Средиземном море зафиксировано три роССийских корабля, среди которых два носителя Калибров, общий залп до 16 ракет.
Напомним, сегодня рашисты нанесли массированный ракетный удар по Харькову и Киеву. В Харькове известно о более 40 пострадавших, есть жертва. В Киеве пострадали 20 человек.