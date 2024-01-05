ВОЙНА В Украине Як діяти, якщо опинився під завалами зруйнованої будівлі — головні правила виживання

2024-01-05 20:34

Про те, як поводитися у разі потрапляння під завали спроруди, розповіли спеціалісти ДСНС України. Зокрема, необхідно дотримуватися таких рекомендацій:

1. Не панікуйте. Інформація про надзвичайну ситуацію оперативно надходить екстреним службам.

2. Намагайтеся якомога частіше кричати, подавати сигнали. Оскільки під час розбору завалів рятувальники роблять перерви, щоб почути людей.

3. У жодному разі для сигналізування не використовуйте сірники чи запальнички.

4. Якщо вас помітили/почули, пам’ятайте, що рятувальникам потрібен час на розбір завалів. Чітко виконуйте їхні вказівки та не втрачайте самовладання.

▪️У випадках, коли рятувальники ще не почули вас, дійте таким чином:

1. Уважно та ретельно оцініть ситуацію навколо вас.

2. Спробуйте обережно вивільнити руки та ноги. Проте в жодному разі не намагайтеся розбирати завали довкола себе, адже нестабільна конструкція може повторно обвалитися.

3. Якщо частину тіла притиснуло уламком і звільнити її неможливо, розпочніть її масажувати вище затиснутого місця. Цим ви підтримаєте циркуляцію крові й врятуєте кінцівку.

4. Розраховуйте свої сили та можливості. Якщо розумієте, що самостійно не виберетесь із-під завалу, то продовжуйте кликати на допомогу і чекайте на рятувальників.

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