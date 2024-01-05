ВОЙНА В Украине Стало известно, кто демилитаризовал вражеский бомбардировщик на аэродроме Шагол в Челябинске

2024-01-05 14:35

Вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34 сгорел на аэродроме Шагол в Челябинске. За успешной операцией стоит Главное управление разведки Минобороны Украины. Об этом сообщает издание РБК-Украина со ссылкой на свои источники в спецслужбах.

"Ночью на аэродроме Шагол в роССийском Челябинске сгорел истребитель-бомбардировщик Су-34. Это операция ГУР (Главного управления разведки Минобороны Украины - ред.)", - говорится в сообщении.

Шагол - военный аэродром вблизи города Челябинск. На аэродроме базируется 108-й тренировочный авиаполк Челябинского авиационного училища и 2-й смешанный авиаполк 21-й смешанной авиадивизии рф.