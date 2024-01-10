ВОЙНА В Украине Украинцам пересчитали пенсии с января: кто получит на 2680 грн больше

2024-01-10 20:48

В Украине в январе самая большая прибавка к пенсии составило 2680 грн. На такой размер в связи с перерасчетом прожиточного минимума выросла максимальна пенсия: с 20 тыс. 930 грн. до 23 тыс. 610 грн.

Перерасчет пенсий в Украине в 2024 году пройдет в несколько этапов. Он связан с повышением прожиточного минимума, минимальной зарплаты. Кроме того, должна пройти традиционная ежегодная индексация пенсий.

Минимальная пенсия выросла с 2093 грн до 2361 грн. Вместе с тем увеличилась и максимальная пенсия: с 20 тыс. 930 грн до 23 тыс. 610 грн. Также увеличится и доплата за стаж, размер которого превышает стандартный. За каждый дополнительный год – 1% прожиточного минимума. То есть выплата выросла с 20,9 до 23,6 грн.

Вместе с повышением минимальной зарплаты также возрос и гарантированный размер пенсии для выполнивших определенные условия. Это 30 лет стажа для женщин, 35 лет стажа для мужчин и возраст не менее 65 лет. До 1 января они должны получать не менее 2680 грн, а с 1 января – 2840 грн.

Что еще изменилось с января

С 1 января требования к пенсионерам ужесточили. Теперь для пенсии в 60 лет нужно иметь 31 год стажа, а в 63 – как минимум 21 год. Для получения пенсии в 65 лет, как и раньше, нужно иметь от 15 лет стажа. Ужесточения требования к стажу предусмотрено еще реформой 2017-го. С того момента ежегодно на 12 месяцев увеличиваются требования к стажу. В результате украинцы вскоре смогут вовремя выйти на пенсию только при условии, если у них есть как минимум 35 лет стажа.

До полномасштабной войны, согласно данным Пенсионного фонда, украинцы выходили на пенсию со средним стажем в 32 года. То есть в текущем году для многих украинцев ситуация не изменится. Их стажа будет хватать для того, чтобы вовремя выйти на пенсию. Однако уже со следующего года у ряда украинцев возникнут серьезные проблемы. Им придется работать до пенсии дольше.

Постепенно в Украине около половина всех 60-летних не сможет выйти на пенсию вовремя. Такое решение в 2017-м было принято для того, чтобы отсрочить решение об общем повышении пенсионного возраста.