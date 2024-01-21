ВОЙНА В Украине Три часа не могли сбить: неизвестные дроны снова атаковали нефтяные объекты возле Санкт-Петербурга

2024-01-21 10:30

Российские нефтяные объекты снова под ударами. Беспилотники атаковали нефтяной терминал компании "Новатек" в Кингисеппском районе Ленинградской области.

В ночь на 21 января в Кингисеппском районе Ленинградской области России на нефтяном терминале компании "Новатек" произошли два взрыва в результате ударов дронов. Перед атаками местные жители слышали звук беспилотников.

Об этом сообщает российский Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ".

По информации росСМИ, примерно в 00:30 силы ПВО Минобороны РФ дали уведомление всем соответствующим органам власти о появлении двух беспилотных летательных аппаратов, летящих в сторону Петербурга. Однако более трех часов их не могли сбить.

Около трех ночи беспилотники сменили маршрут и направились в сторону Кингисеппского района Ленинградской области примерно вдоль реки Усть-Луга. Около 3:20 они атаковали терминал "Новатек".

По словам очевидцев, во время ударов БПЛА по терминалу в Ленинградской области там шла нагрузка на восемь судов, ходящих под флагами Панамы, Мальты, Либерии, Габона, Греции, Маршалловых островов, Каймановых островов и Гонконга. Их судьба пока неизвестна.

Позже в Сети появилось видео, сделанное сразу после удара БПЛА по терминалу в Усть-Луге, на котором видно, что пожар охватывает все большую территорию.

Источники ВЧК-ОГПУ рассказали, что еще после атаки БПЛА на "Петербургский нефтеналивной терминал", его руководство и владельцы били тревогу. Никакого сбития тогда не было, БПЛА спокойно долетел куда надо и нанес удар в 15 метрах от одного из крупнейших резервуаров с нефтепродуктами, который на тот момент был наполнен.

То, что тогда не произошло огромного взрыва и пожара, лишь удачное стечение обстоятельств, говорят источники ВЧК-ОГПУ. Однако "наверху" дали понять, что ничем помочь не могут, средств ПВО на все объекты города не хватает. Зато категорически запретили распространять информацию об опасности и дали задание делать вид, что все хорошо.

Через несколько дней дроны уже были точнее и прошлой ночью поразили терминал в Усть-Луге. Российские средства контроля три часа наблюдали за тем, как БПЛА летали над Питером и Ленинградской областью, сбить их было нечем.