Политика ISW проанализировал, что врала роССия на Совбезе ООН о войне в Украине

2024-01-23 16:48

Эксперты Института изучения войны проанализировали лживые заявления главы российского МИД Сергея Лаврова на Совбезе ООН 22 января.

Источник: ISW

Детали: По мнению американских аналитиков, Россия продолжает использовать свою позицию в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций для продвижения нескольких давних российских информационных операций.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на созванном Россией заседании СБ ООН 22 января и обвинил Запад в отсутствии переговоров, утверждая, что Россия всегда была "готова к переговорам".

Однако Лавров уточнил, что Россия заинтересована лишь в переговорах, которые приведут к отстранению от власти нынешнего украинского правительства, подтвердив, что Россия все еще официально стремится к смене режима в Украине.

При этом Лавров продолжал отрицать независимость и суверенитет Украины, ложно утверждая, что украинский народ не заинтересован в войне против России, и что Запад подталкивает Украину к продолжению этой войны.

Также Лавров посоветовал Западу понять, что "формула мира" президента Украины Владимира Зеленского - это "путь в никуда", утверждая, что "чем быстрее (Запад - ред.) это поймет, тем лучше будет и для Украины, и для Запада".

Кроме того, Лавров заявил, что "если Украина прекратит воевать, сотни тысяч" украинских жизней будут спасены.

Эксперты напоминают, что ранее Лавров уже делал подобные заявления, предполагая, что Кремль считает, что Россия сможет оккупировать больше территорий, поскольку война продолжается, и что такой ход войны будет все больше ослаблять переговорную позицию Украины.

Лавров отрицает ответственность России, что она может напасть на НАТО в будущем, проигнорировав недавние официальные заявления Кремля, которые вызвали эти опасения.

Рупор Кремля, отмечают в отчете, ложно утверждал, что Запад продвигает идею о том, что Россия в будущем нападет на страны Балтии, Польшу и Финляндию, чтобы "требовать деньги" от западных государств за помощь Украине.

Однако кремлевские чиновники, включая президента России Владимира Путина, продолжают последовательно выступать с угрожающей риторикой в адрес стран-членов НАТО, а связанные с Кремлем лица, похоже, пытаются посеять нестабильность и создать информационные предпосылки для возможных будущих агрессивных действий России против стран-членов НАТО и других постсоветских государств.

Лавров также обвинил украинские силы в нанесении ударов по оккупированной Россией территории Украины, которые Кремль использовал для поддержки российского оправдания своей захватнической войны в Украине.

В обзоре напоминают, что недавно Лавров заявил, что украинские силы используют оружие, предоставленное Западом, для нанесения ударов по гражданским целям, в том числе, например, во время ударов по оккупированному Донецку 21 января.

Российские источники, в том числе Министерство иностранных дел (МИД) России, выступили с подобными заявлениями 21 января.

Издание The New York Times сообщило 21 января, что не может самостоятельно подтвердить, кто стоит за ударом по Донецку, а пресс-служба украинской Таврической военной группировки заявила 21 января, что они не осуществляли этих ударов.

Отмечается, что Лавров также пытался преуменьшить различные военные преступления и преступления против человечности, которые российские оккупационные силы и оккупационная администрация осуществляют в Украине, утверждая, что украинцы и россияне "живут в мире и согласии" в оккупированном Крыму и на других оккупированных Россией украинских территориях.

Еще он заявил, что "русские и украинцы будут жить точно как братья и добрые соседи" после того, как Россия достигнет своих целей в войне в Украине - которые, по оценкам института, равнозначны полной капитуляции Украины и Запада.

ISW регулярно документирует, как российские войска и оккупационные администрации проводят широкомасштабные и целенаправленные кампании этнических чисток; принудительно и незаконно депортируют украинцев, включая детей, в Россию; а также систематически работают над уничтожением украинского языка, культуры, истории и этнической принадлежности на территориях, оккупированных российскими войсками.

Эксперты подводят итоги: "Запрос России на проведение заседания СБ ООН 22 января для обсуждения поставок оружия в Украину и использование Лавровым этого заседания для продвижения различных информационных операций Кремля, вероятно, является попыткой легитимизировать эти кремлевские нарративы, продвигать их на мировой арене и убедить международных партнеров прекратить посылать оружие в Украину".

Ключевые выводы ISW за 22 января: