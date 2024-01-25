ВОЙНА В Украине Разведка сообщила, что было на борту упавшего в Белгородской области Ил-76

2024-01-25 15:37

На борту упавшего в Белгородской области Ил-76 должны были быть военно-политические VIP-персоны рф, но в последний момент фсб запретила им садиться. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире Радио Свобода.

"Известно, что на борту должны были действительно находиться несколько VIP официальных от военно-политического представительства страны-агрессора. Их фамилии известны и будут названы, материалы будут переданы в рамках международного расследования, но в последний момент фсб фактически приказало им не садиться на этот борт и воспользоваться другими видами транспорта", - рассказал он.

Представитель ГУР также отметил, что в местный морг в Белгороде доставили всего пять тел, а российским спасателям не разрешили провести осмотр места падения Ил-76.

Украинская разведка передаст эти материалы для международного расследования.

Напомним, 24 января на россии разбился самолет Ил-76. Рашисты заявили, что в самолете якобы были украинские пленные, однако в Сети были обнародованы данные, что самолет перевозил ракеты к комплексам С-300.